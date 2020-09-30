Магас, , 09:28 — REGNUM В Ингушетии начали проводить санитарную обработку общественных пространств в городе Магасе. Улицы, остановки городского транспорта, дворы многоэтажных домов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами, сообщили в местной администрации. Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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"Работа начата с центральных улиц, далее будут обрабатываться дворы, остановочные пункты и другие общественные места специальными дезинфицирующими средствами, которые призваны предотвратить распространение вируса», — цитирует интернет-газета «Ингушетия» представителя мэрии.

По словам специалиста, дезинфицирующие растворы, которые применяются для санитарной обработки, «абсолютно безопасны для людей и животных». Он также призвал горожан для усиления эффекта от санобработки самим соблюдать меры индивидуальной защиты.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, к 29 сентября в Ингушетии число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5626. Ежедневный прирост новых выявленных пациентов с COVID-19 составляет уже около 50 человек.

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