Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM В шестом сезон Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone появилась летучая мышь — вампир. Об этом 29 сентября сообщило издание Eurogamer.

Летучую мышь по имени Эдвард можно использовать для проведения эффектного добивающего удара. По команде игрока она пикирует на противника и начинает атаковать его.

Напомним, Modern Warfare и Warzone — это популярные многопользовательские шутеры, являющиеся частью франшизы Call of Duty. Шестой сезон с уникальными наградами стартовал одновременно в обеих играх.

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