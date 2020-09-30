Лос-Анджелес, США, 30 сентября 2020, 09:28 — REGNUM В шестом сезон Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone появилась летучая мышь — вампир. Об этом 29 сентября сообщило издание Eurogamer.
Летучую мышь по имени Эдвард можно использовать для проведения эффектного добивающего удара. По команде игрока она пикирует на противника и начинает атаковать его.
Напомним, Modern Warfare и Warzone — это популярные многопользовательские шутеры, являющиеся частью франшизы Call of Duty. Шестой сезон с уникальными наградами стартовал одновременно в обеих играх.
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