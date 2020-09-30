Джакарта, , 09:25 — REGNUM Бывший заместитель министра иностранных дел Индонезии Дино Патти Джалал вылечился от COVID-19 после двухнедельного интенсивного лечения в армейском госпитале, сообщает CNN Indonesia.

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«После двух недель интенсивной терапии в армейском госпитале Дино Патти Джалал прошел тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным», — заявила супруга политика.

Известно, что 15 сентября 2020 года у политика был подтвержден положительный результат на COVID-19. Бывший посол Индонезии в США прошел курс лечения в армейском госпитале. Состояние заразившегося постепенно улучшалось.

Как сообщало ИА REGNUM, город Сурабая в Индонезии станет ареной для празднования Всемирного дня Хабитат 5 октября 2020 года в сотрудничестве с агентством Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами городского развития и условиями проживания.

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