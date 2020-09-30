Париж, , 09:30 — REGNUM Подозреваемому в нападении на двух человек недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже предъявлено обвинение. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Подозреваемый, которого префектура Парижа представляет как Захира Хасана Махмуда, приехавшего во Францию из Пакистана, обвиняется в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

Прокуратура потребовала размещения Махмуда в следственном изоляторе до начала судебного разбирательства.

Напомним, два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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