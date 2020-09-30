Киев, , 09:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он написал 29 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной… ну что, поборемся», — заявил он.

Напомним, Беленюк является борцом греко-римского и вольного стилей. Заслуженный мастер спорта Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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