Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 26 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Отметим, что по данным на 29 сентября с подозрением на коронавирус были госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с коронавирусом, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 662, в районных больницах — 577 пациентов. Под наблюдением медиков — 1547 новосибирцев, 44 432 человека сняты с наблюдения. Всего в регионе сделано 523 729 тестов на коронавирус.