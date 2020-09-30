Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM За последние сутки, то есть во вторник, 29 сентября, в Петербурге протестировали на наличие коронавирусной инфекции 26 652 человека, сообщили утром 30 сентября в городском оперативном штабе.

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Это более чем на две тысячи человек больше, чем было обследовано в минувший понедельник.

По данным Смольного, в среднем в Петербурге ежедневно проводится 22 тысячи лабораторных ПЦР-исследований на COVD-19. Пиковые значения достигают 28 тысяч исследований в сутки. Работают 46 лабораторий. По состоянию на 28 сентября было проведено 2,88 млн таких тестов.

Под наблюдением медиков в Петербурге с подозрением на коронавирус находятся 2662 человека, за последние сутки выявлен 251 новый зараженный, что более чем вдвое больше показателя предыдущих суток. Из них 23 человека размещены в обсерваторе, 2133 — на самоизоляции, 506 — контактные лица.

Напомним, в Петербурге зафиксировано 42 745 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Суточный рост вновь начался с конца августа. От COVID-19 скончались 2924 человека. Выздоровели 28 936 человек.