Барнаул, , 09:16 — REGNUM Власти Алтайского края завершают работу над созданием в регионе Центра управления регионом (ЦУР). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 30 сентября, начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко.

По его словам, проект стартует в обозначенные президентом России Владимиром Путиным сроки — 1 декабря 2020 г, каких-либо сложностей с его реализацией пока не возникло. В настоящее время доукомплектовывается штат, налаживается взаимодействие между различными структурами и ведомствами, которые призваны оперативно решать насущные проблемы жителей региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные ЦУР при участии автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» должны открыться во всех регионах России. Первый такой центр был создан в Московской области в начале 2019 года. Это позволило проанализировать более 900 тысяч обращений от жителей, отследить динамику по обозначенным проблемам и своевременно принять меры для улучшения ситуации.

Финансирование создания центров управления регионом осуществляют в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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