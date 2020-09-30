Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить меры соблюдения санитарных требований, сообщили 30 сентября в пресс-службе правительства республики.

МВД и минздраву Казахстана совместно с региональными властями поручено усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных требований.

Кроме того, планируется усилить санитарный контроль в отношении лиц, прибывающих в Казахстан из-за границы. Минздраву также поручено закупить и передать регионам необходимую технику.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что с начала нового учебного года выявлено 104 случая заражения коронавирусом среди школьников.

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