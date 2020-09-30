Владикавказ, , 09:04 — REGNUM За несколько дней в Северной Осетии увеличилось более чем в два раза число школьных классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Если в конце прошлой недели минобр сообщал о 16 закрытых классах, трех группах в трех детских садах и трех полностью закрытых детских садах, то 29 сентября появилась информация о карантине в 37 классах и четырех детских садах.

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"Если мы говорим о школах, то на сегодняшний день у нас в 21 школе закрыто 37 классов, при этом один класс закрыт, потому что более 50% детей заболели ОРВИ. Во всех остальных случаях это COVID-19», — приводит слова заместителя министра образования и науки РСО-Алании Ирмы Дзанкисовой «15-й Регион».

Помимо учащихся, болеют и педагоги. В таких случаях класс также уходит на двухнедельный карантин, отметила чиновница. Что касается детских садов, то закрыты полностью четыре детских сада и еще в четырех детских дошкольных организациях отправлены на карантин по одной группе.

При уходе на карантин школьники не перестают учиться, просто переходят на дистанционный формат обучения, отметила Дзанкисова.

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