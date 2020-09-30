Ростов-на-Дону, , 09:02 — REGNUM В Ростовской области 30 сентября ожидается дождь и штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России, передаёт ИА REGNUM.

Согласно прогнозу донских синоптиков, на Дону ожидается переменная облачность. Днём в ряде территорий пройдёт небольшой и умеренный дождь, в вечерние часы возможна гроза. Ожидается, что скорость восточного ветра будет достигать 9−14 метров в секунду, местами порывы — до 24 метров в секунду.

В дневные часы воздух в Ростовской области прогреется до +18 — +23 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до +27 градусов.

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