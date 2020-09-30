Бали, Индонезия, 30 сентября 2020, 09:01 — REGNUM Китовая акула длиной 7,5 метра была найдена на пляже Пекутатан на острове Бали в Индонезии, сообщает Detik.
Известно, что акула была выброшена на берег. Обнаружившие это жители пытались столкнуть акулу обратно в море. Однако их усилия оказались бесплодны. В итоге акула погибла.
«Акула имеет длину около 7,5 метра. В последний раз, когда мы ее измеряли, она весила 500−600 кг», — говорится в заявлении агентства по сохранению природных ресурсов острова Бали.
Согласно источнику, на акуле не обнаружено никаких повреждений. Есть подозрения, что акулу прибило к берегу из-за переутомления и сильных морских волн.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,4 произошло на севере Ватату в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.
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