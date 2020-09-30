Челябинск, , 09:01 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 может быть начата не ранее чем через полгода. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

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»До массовой вакцинации мы ещё полгода — девять месяцев будем ждать», — цитирует чиновницу издание 74.ru.

Гехт подчеркнула, что на данный момент разорвать цепочку передачи коронавируса можно только с помощью самодисциплины. Нужно носить маски, обрабатывать руки, а также соблюдать санитарную дистанцию.

Отметим, ранее ряд чиновников полагали, что массово прививать население начнут уже в начале 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, Южный Урал ранее получил 42 дозы вакцины. Добавим, что к концу года в регион поступит ещё примерно три тысячи доз. Их направят на вакцинацию медиков.