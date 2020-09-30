Барнаул, , 08:54 — REGNUM Помимо прививочной кампании против гриппа, в Алтайском крае также начали ставить прививки от COVID-19. Как сообщает сегодня, 30 сентября, официальный сайт региона со ссылкой на данные регионального министерства здравоохранения, вакцину получили уже 16 специалистов Алтайской краевой клинической больницы, краевого онкологического диспансера, барнаульских городских поликлиник №1 и №9, а также детской городской поликлиники №9.

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Всего в регион поступило 42 комплекта векторной вакцины против SARS-CoV-2. Как пояснила краевой эпидемиолог Ирина Переладова, вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 30 сентября, за последние сутки произошло семь новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 484 человека.

Накануне стало известно, что несмотря на протесты местных жителей и общественности, возражение местных депутатов, власти Алтайского края перепрофилировали единственную городскую больницу Новоалтайска под госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

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