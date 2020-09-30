Сеул, , 08:58 — REGNUM За истекшие сутки на территории Южной Кореи было выявлено 113 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 сентября сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Уточняется, что в данное число входит 93 локальных случая и еще 20 — ввозных. В результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 23 812.

Также сообщается, что за это же время в Южной Корее от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 413.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 590 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Южной Корее за сутки было выявлено 38 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.