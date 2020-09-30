Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве, по данным на 30 сентября, отопление уже включено в 70% жилых домов и более чем в 80% социальных объектов (детсадах, школах и .т. д.), сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В домах Москвы начали включать отопление

В мэрии отметили, что отопительный сезон в Москве в 2020 году начался досрочно. из-за всплеска заболеваний коронавирусом. Включение отопления во всех домах столицы займет несколько дней.

Все тепловые сети Москвы были подготовлены к отопительному сезону — проведены гидравлические испытания и отремонтированы ненадежные участки сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве власти решили начать досрочное включение центрального отопления с 28 сентября.

Ранее в сюжете: В Москве с 28 сентября включают центральное отопление