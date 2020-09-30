Оренбург, , 08:51 — REGNUM В школах Оренбургской области число классов, закрытых на карантин выросло. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 29 сентября ограничительные мероприятия из-за выявленных случаев заражения коронавирусом действуют в 27 классах, тогда как днем ранее числилось 22 закрытых класса.

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Карантин объявлен в восьми классах школ Оренбурга; в шести классах в Бузулуке, в четырех — в Орске, в трех — в Оренбургском районе. По два класса закрыто в Кувандыке и Бузулукском районе, по одному — в Медногорске и Акбулаке.

Напомним, в Оренбургской области с конца марта выявлено 12 747 случаев заражения коронавирусом. По данным областного минздрава, среди выявленных носителей нового коронавируса 6,6% составляют детей.

От COVID-19 скончались 85 человек. Оправились от болезни 11 443 пациента. Продолжают лечение в больницах 1 008 пациентов, из которых 128 — в тяжелом состоянии.

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