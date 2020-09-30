Браззавиль, , 08:58 — REGNUM Правительство Республики Конго отменило введенный по всей стране комендантский час в 10 регионах и сократило его продолжительность в двух крупнейших городах страны. Об этом сообщает ВВС Swahili.

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Журналисты отмечают, что комендантский час теперь будет действовать с 23:00 до 05:00 (по местному времени) в Пуэнт-Нуаре и столице страны, Браззавиле.

С 14 марта в стране было зарегистрировано почти 5000 случаев заражения коронавирусом.

Несколько правозащитных групп недавно призывали к полной отмене комендантского часа, в том числе и в крупных городах, отмечая, что введение данной меры для предотвращения распространения коронавируса было контрпродуктивно и привело к безработице.