Берлин, , 08:50 — REGNUM Жителям Германии предстоит столкнуться с более сложными осенними и зимними месяцами из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам совещания с главами германских федеральных земель.

Ангела Меркель «Мы знаем, что мы живем при пандемии и так будет в обозримом будущем, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения. Мы многое поняли, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы».

Канцлер добавила, что увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, которое наблюдается в последнее время в Германии, вызывает опасения.

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«Это, разумеется, повод для беспокойства, но мы знаем также, что мы можем этому противостоять правильными мерами. Именно это стало темой сегодняшней конференции», — заявила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Ангела Меркель заявила, что количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Германии может резко увеличиться, если текущая тенденция с распространением инфекции не изменится.

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