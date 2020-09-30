Джуба, , 08:56 — REGNUM Беспрецедентные наводнения в Южном Судане привели к тому, что около 700 000 человек могут столкнуться с голодом и отсутствием средств к существованию, передает VOA Swahili со ссылкой на сообщения Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Ситуацию усугубляют продолжающиеся в ряде регионов страны беспорядки и экономические последствия пандемии коронавируса.

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Почти половина территорий Южного Судана оказались затоплены, сообщают эксперты ВПП. Целые деревни, дома и сельскохозяйственные угодья в 36 округах оказались под водой. В заявлении организации также говорится, что самая критическая ситуация наблюдается в штате Джонглей, где проживает треть из 700 000 человек.

Глава ВПП по Южному Судану Мэтью Холлингворт заявил, что 85 000 человек были перемещены в результате наводнения, которое нарушило торговые пути, повредило посевы, привело к гибели домашнего скота и затоплению жилищ.

«Кризис с наводнениями произошел на фоне очень тяжелой ситуации с голодом в Джонглее, где уже в этом году 1,4 миллиона человек страдали от острого и сильного голода, также более чем 300 000 детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания», — сказал Холлингворт.

В этом году проливные дожди начались задолго до того, как вода от прошлогоднего наводнения полностью отступила. Гуманитарные работники опасаются, что наводнение, вероятно, будет еще более серьезным, когда начнется сезон дождей.

Холлингворт отметил, что в стране проявляются очень тревожные признаки усугубления ситуации с голодом. По его словам, за последние пять лет в Южном Судане выявили 31 «очаг голода».

«Нам еще предстоит получить данные, подтверждающие, насколько все серьезно. Но я думаю, что мы все должны быть готовы делать все, что в наших силах, чтобы избежать голода и предотвратить катастрофический уровень голода, который мы с сожалением наблюдали в прошлом в этой стране», — сказал Холлингворт.

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