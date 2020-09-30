Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM Водитель, на грузовик которого обрушился надземный пешеходный переход в Екатеринбурге, скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель «КамАЗа» погиб», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что инцидент произошёл после того, как грузовик задел путепровод на трассе М5. Других пострадавших нет, в момент происшествия на мосту никого не было.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за падения надземного перехода на трассе временно заблокировали движение.

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