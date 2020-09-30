Махачкала, , 08:49 — REGNUM Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» открылись еще в 42 сельских школах Дагестана. Общее количество таких центров в республике достигло 210, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Напомним, центры «Точка роста» создаются в России в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Каждый из них состоит из функциональных зон для обучения, проектной деятельности и оснащен учебным оборудованием на 1,6 млн рублей, включающим интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, видеокамеру, тренажер-манекен и другое.

В первой половине дня школьники изучают в таких центрах предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ». После уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.

«Центры «Точка роста» пользуются огромной популярностью у наших школьников, мы видим их горящие глаза и стремление осваивать все эти новые технологии», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.

В 2019 году в селах Дагестана было открыто 168 «Точек роста», а теперь в регионе функционирует 210 таких центров. Отмечается, что республика стала лидером среди субъектов РФ по этому показателю.