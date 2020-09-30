Сухум, , 08:45 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 29 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 116 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 35 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 116 пациентов. У 108 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Всего в Абхазии выявили 1387 носителей SARS-CoV-2. Из них 493 победили инфекцию, в том числе 59 за последние сутки. 11 человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что в Абхазии 30 сентября отмечают День победы и независимости по случаю освобождения страны от грузинских захватчиков в 1993 году. В этот раз из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки правительство республики решило отменить военный парад и ряд других массовых мероприятий, посвященных празднику.

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