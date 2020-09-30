Москва, , 08:32 — REGNUM С 2021 года в России начнут действовать новые «Правила оказания услуг общественного питания». Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее в сюжете: В Роспотребнадзоре разработали новые правила работы предприятий общепита

Одно из важных нововведений состоит в том, что в чек теперь недопустимо включать чаевые официантам и другие аналогичные траты, не обозначенные в меню заведений общепита.

Кроме того, в заведении общепита должны быть сведения о весе и питательной ценности всех блюд, включенных в меню. Новые правила в кафе, ресторанах и столовых начнут действовать с января 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект постановления Роспотребнадзора, предусматривающего новые правила работы предприятий общественного питания, был опубликован 19 июля 2020 года.

Читайте также: Бесполезны? О новых правилах Роспотребнадзора для общепита