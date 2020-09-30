Богота, , 08:31 — REGNUM За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 5,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 5839 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 824 042.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 187 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 25 828.

При этом указывается, что на данный момент в стране 734 154 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 5147 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.