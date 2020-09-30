Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Несколько жителей коттеджного поселка в Нур-Султане потребовали демонтировать базовую станцию сотовой связи из-за радиофобии. Об этом 30 сентября заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства.

По его словам, после демонтажа станции у жителей поселка возникли проблемы с интернетом. В результате оператор связи вновь был вынужден установить необходимую технику.

Министр отметил, что для исключения подобных ситуаций необходимо внести поправки в законодательство. В частности, планируется ввести запрет на демонтаж объектов связи, а также обязательное обеспечение оптической связью перед вводом в эксплуатацию новых домов.

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