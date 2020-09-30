Буэнос-Айрес, , 08:28 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 13 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 477 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 736 609.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 406 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 16 519.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 585 857 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 11 807 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.