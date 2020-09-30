Пермь, , 08:23 — REGNUM В Кунгурском районе Пермского края следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка. В отношении женщины вынесено постановление о принудительном лечении, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, днем 15 июня 2020 года жительница Кунгурского района в надворной постройке родила ребенка, убила его, а тело младенца спрятала. О факте внебольничных родов правоохранителей проинформировали медики.

Женщине предъявили обвинение в убийстве новорождённого младенца. В рамках уголовного дела мать, уличенная в убийстве, прошла обследование. Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, пермячка страдает психическим заболеванием, лишающим ее возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

Стоит отметить, в Челябинской области в 2018 году многодетная мать избежала наказания за убийство своего новорожденного ребенка. Женщина призналась, что ребенок был для нее нежеланным. Потерпевшим по делу проходил отец младенца. Когда стороны примирились, уголовное дело закрыли.

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