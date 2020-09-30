Уфа, , 08:26 — REGNUM Гособвинитель в Уфе обжалует приговор, вынесенный молодой воспитательнице младшей группы социального приюта для детей. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Калининского районного суда Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, материалы уголовного дела в отношении воспитателя на апелляционное рассмотрение поступили в суд 23 сентября.

Ранее суд первой инстанции признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, в то время, когда она находилась на работе в социальном приюте для несовершеннолетних. Подсудимой был назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.

Государственный обвинитель не согласился с таким приговором мирового судьи, поскольку посчитал его слишком мягким. Поэтому в своем апелляционном представлении попросил назначить женщине более строгое наказание. Судебное заседание суда апелляционной инстанции назначено на 6 октября 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе воспитатель социального приюта для детей и подростков, находясь на рабочем месте, сняла на видео конфликт маленьких детей.

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