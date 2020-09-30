Мехико, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 4,4 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 4446 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 738 163.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 560 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 77 163.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 530 945 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 3,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.