Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 30 сентября, за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

За это же время выздоровел 51 пациент, скончались четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 год и 82 года.

Всего в Новосибирской области выявлено 13 147 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 784 детей, 11 973 пациента выписаны, умерли 449 человек. В отделениях реанимации находится 51 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Напомним, что по данным на утро 29 сентября за сутки был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, по данным на 28 сентября — 69.