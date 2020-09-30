Москва, , 07:59 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространённом 30 сентября письме ведомства.

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Отмечается, что для реализации этого плана подготовлен соответствующий проект постановления.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений… в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — говорится в письме Минтруда России.

Кроме продления сроков действия особого порядка, ведомство планирует предусмотреть возможность для граждан очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инвалиды в России получили возможность дистанционно пройти переосвидетельствование до 1 октября 2020 года в связи с распространением коронавируса.

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