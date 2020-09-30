Уфа, , 07:58 — REGNUM Осенние школьные каникулы продлятся в Башкирии 10 дней. Об этом 29 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу министерства образования региона.

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По информации журналистов, в Башкирии школьные каникулы начнутся 26 октября и продолжатся 10 дней. Занятия в школах возобновятся после Дня народного единства 4 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Москве осенние школьные каникулы начнутся 5 октября и продлятся две недели (до 18 октября).

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