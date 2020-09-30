Пекин, , 07:51 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения КНР, в столице Китая также не выявлено ни одного нового «импортного», бессимптомного случая или случая подозрения на коронавирусную инфекцию нового типа.

Последний на данный момент «импортный» случай инфекции был выявлен в Пекине 24 сентября. Данный случай стал первым с 3 сентября, когда город возобновил прямое международное авиасообщение.