Кызыл, , 07:50 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 7796.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Носители зарегистрированы на территории девяти районов, а также в городе Кызыле. В стационарах республиканской столицы лечатся 54 пациента, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Девять больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 66 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 41. За весь период выздоровело 7093 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели ситуация с коронавирусом в республике ухудшается. Инфекционная больница к настоящему времени переполнена. В связи с этим власти начали постепенно возвращать дополнительные больничные койки для лечения пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве возвращают дополнительные койки для пациентов с COVID-19