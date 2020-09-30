Ханты-Мансийск, , 07:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 141 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 143 случая.

Основные очаги заражения на 30 сентября: Ханты-Мансийск — 26 положительных тестов; Нефтеюганск — 22; Сургут — 21; Нижневартовск — 13; Урай — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 30 сентября зарегистрировано 22 513 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 125 человек, 187 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 30 сентября составляет 1,07. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 51,18%.