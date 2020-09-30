Пенза, , 09:07 — REGNUM Очередными жертвами коронавируса стали две жительницы Пензенской области. Таким образом, на 30 сентября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 132 пензенца. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Первая погибшая — 68-летняя женщина. Пациентка страдала ожирением и артериальной гипертензией, осложнявшими течение основного заболевания.

Вторая погибшая — 60-летняя женщина. Пациентка также имела несколько сопутствующих заболеваний: артериальную гипертензию и сахарный диабет.

Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 29 сентября под медицинским наблюдением остаются 4 860 пензенцев, сняли с коронавирусного учета 32 197 человек. В лабораториях с начала пандемии обследовали 294 836 человек, провели 310 401 исследование.

Читайте также: В Пензенской области выявили восемь новых носителей SARS-CoV-2 среди детей