Пермь, , 07:47 — REGNUM Администрация Перми объявила аукцион на капитальный ремонт части Комсомольского проспекта: от ул. Екатерининской до ул. Революции, сообщает РБК-Пермь.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 677 млн рублей. Торги назначены на 7 октября 2020 года.

До 1 сентября 2022 года на участке Компроса должна быть обустроена ливневка, система наружного освещения, велопарковки, отремонтировано дорожное полотно. Такие задачи поставлены перед победителем аукциона.

Стоит отметить, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта осуществляется в рамках подготовки города к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в 2023 году. Проект реконструкции оценивается 2,72 млрд рублей. Первый этап работ начался летом 2019 года.