Шанхай, Китай, , 07:47 — REGNUM В Шанхае выявлено два новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного локального, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Оба заболевших прибыли вы город с Филиппин и являются гражданами Китая. Всего 54 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены под карантинные меры.

В муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая отметили, что общее число «импортных» заболевших в Шанхае достигло 657 человек с начала эпидемии. Из них 607 уже выздоровели, еще 50 получают получать помощь. Число локальных случаев достигло 342, включая семь смертельных.