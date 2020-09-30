Томск, , 07:47 — REGNUM Прививки против гриппа поставили 141 395 жителей Томской области, в том числе 36 216 детей. Вакцинация продолжается, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в региональной администрации.

По словам начальника облздрава Сергея Дмитриева, важность прививки заключается в выработке коллективного иммунитета.

3 октября в областном центре завершают свою работу мобильные прививочные комплексы. Всего в мобильных комплексах прививку против гриппа поставили 5606 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 28 сентября против гриппа привито 330 056 человек.

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