Кемерово, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 30 сентября, за минувшие сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Скончались три пациента. У мужчины 1947 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1957 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — уточняется в официальном сообщении.

За это же время 124 пациента были выписаны. В инфекционных больницах находится 2761 больной коронавирусом.

Отметим, что по данным на утро 29 сентября, было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

При этом в медицинских учреждениях Кемеровской области, по состоянию на 29 сентября, оставалось всего 35 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

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