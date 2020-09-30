Майминский район, Алтай, , 07:14 — REGNUM В Майминского инфекционном госпитале Республики Алтай, оборудованного для лечения беременных женщин с COVID-19, приняли шестые с начала эпидемии роды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, младенец родился в срок на сороковой неделе.

«Мальчик весом 4360 г. появился на свет у жительницы Усть-Коксинского района. Родоразрешили пациентку методом кесарева сечения, здоровье ребёнка не вызывает опасения врачей», — рассказала главный акушер-гинеколог Татьяна Суртаева.

Коронавирус у женщины выявили при оформлении документов для госпитализации. При этом симптомов не было.

Отмечается, что в случае положительного диагноза на COVID-19 у матери, её с ребёнком разлучают после рождения. Младенец проходит обследование, а при необходимости лечение.

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