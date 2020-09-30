Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге чиновники не смогли найти новой площадки для размещения зоопарка. Об этом журналистам заявили в городском департаменте архитектуры.

По данным Е1.ru, новую площадку искали в нескольких районах города. В качестве наиболее возможного места рассматривался участок в районе Сибирского тракта и кольцевой автодороги. Но там планируется построить объекты Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. В связи с этим предстоит искать новое место.

Отметим, о переезде зоопарка говорят уже несколько лет. Сейчас он находится практически в центре города.