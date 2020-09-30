Северобайкальский район, Бурятия, , 06:52 — REGNUM В национальный проект «Экология» включены мероприятия по очистке от спирогиры бухты Сеногда на севере Байкала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Учёные ранее исследовали пробы воды, взятые в этом месте. По итогам выяснилось, что подлёдное цветение водорослей вызвано повышенным содержанием биогенных компонентов.

«А скопления органического подводного и наземного детрита в этой части Байкала оценены научными сотрудниками как близкие к критическим», — отметили в надзорном ведомстве.

Если сегодня не начать ликвидацию скоплений мёртвой органики и остатков водорослей, то они при разрушении льда могут попасть в озеро.

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