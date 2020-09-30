Томск, , 06:40 — REGNUM В Томской области 2 октября проверят систему экстренного оповещения населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Проверка пройдёт в рамках проведения всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В интервале с 10 до 11 часов утра по местному времени в регионе будут запущены электросирены. Также будет осуществлён перехват сигналов теле‑ и радиоканалов.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки систем оповещения пройдут 2 октября и в других регионах РФ.

Читайте также: В МЧС пообещали сделать 2 октября «тревожным» для Чувашии

В Хакасии завоют сирены

Воронежцев предупредили о проверке систем оповещения