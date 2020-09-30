Челябинск, , 06:38 — REGNUM Применяемый при COVID-19 препарат «Коронавр» уже поступил в аптеки Челябинска. Об этом пишут СМИ.

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Такое заявление в беседе с представителями 74.ru сделала первый вице-губернатор Ирина Гехт. По её словам, лекарство завезли в аптечную сеть 28 сентября. Стоит оно порядка 12 тыс. рублей.

Отметим, журналисты издания проверили аптеки и в некоторых из них действительно обнаружили такой препарат. Впрочем, в ряде аптек фармацевты оказались даже не в курсе того, что его уже продают.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат был отправлен в регионы в середине сентября. Также в тестовом порядке идёт вакцинация от коронавируса. Челябинская область ранее получила 42 дозы вакцины.