Новосибирск, , 06:30 — REGNUM Городская клиническая больница № 25, которую ранее оштрафовали из-за чрезмерного числа ковид-пациентов, планирует обжаловать решение суда. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Астраков.

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«Отказ в оказании медицинской помощи — уголовное преступление. В соответствии с российским законодательством и медицинская организация, и каждый медицинский работник обязаны оказывать экстренную помощь безотлагательно и бесплатно, — прокомментировал «НГС Новостям» решение суда Астраков. — Мы — врачи, и мы должны спасать жизни. Это не просто наша работа, это базовый принцип, на котором основана медицина. Жизнь любого человека бесценна и всегда будет для нас приоритетом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел административное дело в отношении городской клинической больницы № 25. Было установлено, что в больнице фактическое количество пациентов с коронавирусом или с подозрением на него, находящихся на стационарном лечении, превышало допустимое количество людей, которых может принять на лечение медицинское учреждение в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области.