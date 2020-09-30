Челябинск, , 06:26 — REGNUM В Челябинске местные жители ожидала скорой помощи несколько дней. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Первый областной», в семью незрячего преподавателя одного из вузов вызов был сделан в пятницу 25 сентября для супруга женщины. В итоге его отвёз в больницу на машине его знакомый. Мужчину госпитализировали.

В мэрии Челябинска подтвердили журналистам, что бригады скорой помощи могут опаздывать. По словам чиновников, они работают в условиях выросшей нагрузки, на которую повлиял и сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Также сильная нагрузка сейчас у терапевтов и поликлиниках.