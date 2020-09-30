Барнаул, , 06:19 — REGNUM Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные осенние каникулы меры могут быть оправданы целью избежать взрывного роста числа случаев коронавирусной инфекции. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, наибольшую опасность представляет рост тяжелых пневмоний, которым подвержены пожилые люди.

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«Дети, как мы убедились, точно так же подвержены COVID-19, но переносят болезнь сравнительно легко. Инфицируясь в коллективе сверстников, они переносят опасный вирус в семьи, что несет угрозу для пожилых членов семьи. Объявление каникул в преддверии сезонной вспышки можно рассматривать как предусмотрительную меру в целях воздействовать на естественные очаги эпидемии и тем самым ограничить распространение инфекции.

Имеются все основания полагать, что новый коронавирус продолжит победное шествие по стране, выигрывая конкуренцию у других респираторных вирусов за счет большей вирулентности», — отметил доктор Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников. Он призвал провести их провести дома или на даче. Гулять школьникам мэр порекомендовал только во дворе или ближайшем парке.

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