Челябинск, , 06:16 — REGNUM В Челябинской области актуальна помощь со стороны студентов-медиков. Об этом в фейсбуке написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Она отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас осложняется ростом числа сезонных заболеваний, среди которых парагрипп и риновирусная инфекция. Число вызовов увеличивается, а участковые службы работают в данный момент на пределе.

⠀

В связи с этим чиновница обратилась к старшекурсникам медицинских вузов и колледжей. «Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках», — отметила она. Речь идёт о работе на вызовах, вводе данных в систему, а также на телефонном консультировании.

«Важна и нужна любая поддержка», — подчеркнула Гехт.